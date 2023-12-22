Bild: Путін планує направити мігрантів до ЄС за допомогою авіакомпанії у Туреччині

Польські силовики попереджають про новий організований наплив біженців через Росію і Білорусь. У цьому їм допоможе авіакомпанія в Туреччині, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bild.

Білоруська влада оголосила, що турецька чартерна авіакомпанія Southwind Airlines вводить прямі рейси між найбільшими містами двох країн.

Перевага авіакомпанії перед державною авіакомпанією "Белавія" білоруського диктатора Олександра Лукашенка полягає в тому, що вона швидше літатиме.

Авіакомпанія Southwind Airlines, що базується в Антальї (Туреччина), була заснована незабаром після російського вторгнення в Україну. Три літаки і більша частина персоналу належать російській авіакомпанії Nordwind Airlines, що базується в Москві.

Зазначається, що авіакомпанія допомагає РФ обходити санкції, а в Польщі впевнені, що вона необхідна особисто російському диктатору Володимиру Путіну.

Авіакомпанія може почати посилати мігрантів до Європи

У МВС Польщі впевнені, що існує позамежний потенціал для цілеспрямованої контрабанди нелегальних біженців до Західної Європи через нову авіакомпанію.

Bild спирається на звіти Кабінету безпеки Польщі. Там вважають, що Росія і Білорусь активізують свою гібридну операцію, покликану посилити міграцію і, отже, політичну кризу в західних країнах - особливо в Німеччині.

"В арабських соціальних мережах було зазначено, що Німеччина запровадить суворіші правила надання притулку та кордонів" , - пише видання.

Тому польська влада очікує свого роду ажіотажу - як на кордоні, так і через нову турецьку авіакомпанію. Вона може робити зупинку в Польщі.

Міграційна криза на кордоні Фінляндії та РФ

Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.