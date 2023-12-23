"Укрзалізниця" запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами
29 грудня УЗ запустить додатковий регіональний поїзд зі Львова, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".
УЗ у піковий день перевезень додала потяг "Львів – Рахів".
"Потяг буде корисним не лише мешканцям Львова, а й пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст", - повідомили в УЗ.
Потяг №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22, і слідуватиме за маршрутом:
- Івано-Франківськ 17:39 - 17:43,
- Яремче 19:10 - 19:14,
- Татарів-Буковель 19:39 - 19:41,
- Ворохта 19:52 - 19:56,
- Ясіня 20:34 - 20:36,
- Кваси 20:59 - 21:01,
- прибуття до Рахова о 21:19.
"Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Янтар, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білін", - зазначили в Укрзалізниці.
Пересадка у Львові
У Львові на цей поїзд можна пересісти з наступних поїздів:
- №79 Дніпро (22:06) - Київ (05:42 - 06:10) - Львів (12:59),
- №86 Запоріжжя (18:48) - Львів (14:15)
- №63 Харків (22:38) – Київ (05:35 – 06:35) – Львів (13:39).