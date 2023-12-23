ISW: Україна може отримати першу партію F-16 до кінця цього року

Перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну від західних партнерів приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, говорить звіт ISW.

В публікації вказується, що у п'ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.

Аналітики звертають увагу, що хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року.

"Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року (2023)" , - йдеться у звіті.

Ключові висновки

Українські офіційні особи продовжують попереджати, що Росія зберігає свої максималістські цілі та додаткові цілі щодо територіального захоплення України, попри нещодавні коментарі західних офіційних осіб, які стверджують, що РФ вже переможена.

Повідомляється, що Повітряно-космічні сили Росії втратили три штурмовики Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня.

Wall Street Journal назвав близького соратника російського диктатора Володимира Путіна і секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева відповідальним за вбивство засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Кремль продовжує позиціонувати себе як "нейтрального арбітра" у війні Ізраїлю та ХАМАС, незважаючи на свою активізацію антиізраїльської риторики.

Президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про надання Міністерству фінансів США повноважень накладати санкції на банки та інші фінансові установи, які сприяють ухиленню Росії від санкцій.

Російські офіційні особи продовжують применшувати погіршення російсько-вірменських відносин, можливо, як частину узгодженої кампанії з покращення двосторонніх відносин на тлі занепокоєння щодо ослаблення впливу РФ на Південному Кавказі.

Російські війська підтвердили наступ на північний схід і південний захід від Бахмута та на південний захід від Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії по всій лінії зіткнення.

Представник української розвідки повідомив, що російські війська посилюють зусилля з формування сил, щоб не відставати від темпів російських втрат в Україні, щоб вони могли підтримувати триваючі наступальні операції на фронті.

Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова під час робочого візиту в окуповану область 22 грудня окреслила нові заходи "соціальної підтримки", спрямовані на подальшу "інтеграцію" окупованої частини Запорізької області до РФ.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Своєю чергою під час переговорів президент України Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за його рішення щодо цих літаків.

Додамо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що передані Україні літаки F-16 необхідно буде дещо модернізувати, щоб вони відповідали можливостям російської авіації.