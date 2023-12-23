ППО збила всі запущені росіянами безпілотники у двох областях
Сили протиповітряної оборони 22 грудня під час повітряної тривоги збили всі 9 запущених російськими загарбниками безпілотників над Одеською та Хмельницькою областями, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Повітряні сили у Telegram.
"Із 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ".
Повідомляється, що усі дев’ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.