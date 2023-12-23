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У Генштабі оновили дані про втрати окупантів на фронті

У Генштабі оновили дані про втрати окупантів на фронті
Фото: wikimedia.org

З початку війни Сили оборони знищили 352 390 окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Актуальні дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 352 390 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 5854 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10871 (+28) од,
  • артилерійських систем – 8286 (+36) од,
  • РСЗВ – 932 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
  • літаків – 327 (+3) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1223 (+6)

Дані уточнюються

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