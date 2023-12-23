Блокада польського кордону: у черзі понад 4 тисячі вантажівок

Станом на ранок, 23 грудня, на польсько-українському кордоні продовжують блокуватись чотири напрямки. В Черзі перебувають більше 4 тисяч вантажівок, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Серед заблокованих напрямків:

"Рава - Руська - Гребенне";

"Краківець - Корчова";

"Шегині - Медика";

"Ягодин - Дорогуськ".

"За інформацією від польських прикордонників, на напрямку в бік України в чергах перебувають більше 4 тисячі вантажівок. На жаль, блокування руху відбувається... Рух для легкових автомобілів й автобусів не блокується" , - розповів Демченко.

За словами речника ДПСУ, до прикладу, якщо говорити про пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ", раніше кордон на цьому КПП в обох напрямках перетинали 1200-1500 вантажних засобів, однак сьогодні кількість фур варіюється від 120 до 150, що практично в 10 разів менше.

Страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною. Відповідну "акцію" вони планували продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок протесту були заблоковані низка напрямків, через які випускали та впускали не більше однієї фури на годину.

Зокрема 23 листопада перевізники заблокували ще й пункт пропуску "Медика - Шегині". Також повідомлялось про наміри поширити блокування на "Нижанковичі - Мальховіце".

Вчора, 22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні.

"Ключовий результат зустрічі - узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації" , - розповіло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Тим часом представники Польщі заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.