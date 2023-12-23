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Глава МВС Естонії допустив допомогу Україні з мобілізацією її громадян

Глава МВС Естонії допустив допомогу Україні з мобілізацією її громадян
Фото: Facebook

Естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Postimees.

Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7500 громадян України призовного віку. При цьому він відзначив, що багато хто з них звільнений від мобілізації. 

"За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато", – пояснив Ляенеметс.

За словами міністра, відповідно до міжнародного права Україна не має змоги мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна угода між державами.

Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вона хоче призвати українських громадян в Естонії в армію, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

"Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують", – додав міністр внутрішніх справ.

Україна не зверталася до уряду Естонії щодо можливого сприяння у виконанні планів із призову резервістів до Збройних сил України, заявляв раніше начальник Департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Янек Мягі.

"Ми обговорювали це питання з послом України, і Україна нас (Міністерство внутрішніх справ) про це не просила. В України немає законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", – сказав Янек Мягі.

Нагадаємо, 21 грудня у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.  

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.

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