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ЗМІ повідомляють про вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому: що відомо

ЗМІ повідомляють про вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому: що відомо
Фото: alerts

Вранці 23 грудня у Кривому Розі пролунали вибухи, а Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриттях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили "Суспільне", Повітряні сили.

За даними ЗМІ, у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриттях.

Тривога лунає у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Оновлено: Пізніше "Суспільне" повідомило й про вибухи у Кропивницькому.

Ракетна небезпека оголошена також у Миколаївській та Одеській областях.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи у місті.

Пряма мова Вілкула:

"Щодо вибухів, що чули.
Все рівно".

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