ЗМІ повідомляють про вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому: що відомо
Вранці 23 грудня у Кривому Розі пролунали вибухи, а Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриттях, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили "Суспільне", Повітряні сили.
За даними ЗМІ, у Кривому Розі було чути звуки вибухів.
Згодом Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриттях.
Тривога лунає у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Оновлено: Пізніше "Суспільне" повідомило й про вибухи у Кропивницькому.
Ракетна небезпека оголошена також у Миколаївській та Одеській областях.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи у місті.
Пряма мова Вілкула:
"Щодо вибухів, що чули.
Все рівно".