Відомий телеведучий вирішив не повертатися до України після саміту ЄС

Ведучий "24 каналу" Олексій Печій отримав акредитацію на саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня, і вирішив не повертатися в Україну, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють "Детектор Медіа", "24 канал", Печій у Facebook.

Керівництво телеканалу заявило, що "шоковані вчинком Печія і не могли повірити, що він таке зробить".

Там наголошують, що ведучий підставив своїх колег та кинув тінь на репутацію журналістів у цілому.

На сайті також оприлюднили офіційну позицію, в якій засудили поведінку свого ексспівробітника.

Сам Печій написав пост у соцмережах (зараз на його сторінці не можна побачити дописи, фото, друзів тощо), де заявив, нібито не припинятиме "робити те, що вміє, і те, що може трохи наблизити перемогу".