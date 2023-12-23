Зеленський запровадив санкції проти осіб та компаній, які шкодять інтересам України

Президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО запровадив санкції проти осіб та компаній, які шкодять інтересам України, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази Зеленського.

Серед 43 осіб, які відтепер під санкціями, окрім росіян, є також люди, які мають ще й громадянство (окрім РФ) України та Латвії.

Санкції також введені проти 119 компаній – здебільшого з території РФ, але є й ТОВ "Автодель ГАЗ", яке працює у Криму.

Іншим указом Зеленський ввів санкції проти 8 осіб (серед який громадяни Кіпру, України та Росії) й 15 компаній, серед яких половина з окупованого Криму.

Підсанкційним особам блокують активи на території України, припиняють торгівельні операції та транзит ресурсів країною, анулюються ліцензії тощо.