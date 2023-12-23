Як війна вплинула на релігійність українців – дані опитування

Наприкінці 2023 року 24% опитаних заявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України (у лютому 2022 року), за їхньою самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були раніше, 5% стали менш релігійними і віруючими людьми, ніж до війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування Центру Разумкова.

Водночас 67% заявили, що жодних змін у їхньому ставленні до релігії та віри не сталося.

Як зазначають соціологи, упродовж усього періоду досліджень українське суспільство демонструє досить високий рівень релігійності. Зокрема, станом на кінець 2010 року, порівняно з 2000 роком, число громадян, які визнають себе віруючими, зросло з 58 до 71%. Надалі, впродовж 2010-2020 років частка віруючих серед дорослих громадян України становила в середньому 70%.

Водночас дослідження 2014 року зафіксувало зростання, порівняно з "довоєнним" 2013 роком, числа віруючих з 67% до 76% - що є характерним для суспільства, що опинилось у стресовій ситуації. Цей показник досі залишається найвищим за всі роки спостережень. Надалі він знижувався і становив наприкінці 2021 року 68% опитаних.

Із початком повномасштабної російської агресії він зріс до 74%, але у 2023 році знову дещо знизився до 70,5% (від 84% жителів Заходу країни до 60% жителів Сходу країни).

Традиційно рівень релігійності є вищим у старших вікових групах, порівняно з молодшими (у 2023 році найменше віруючих серед 18-24-річних - 55%, тоді як в інших вікових групах - від 65% до 78%). Серед жінок віруючих більше порівняно з чоловіками (78% і 62%, відповідно). Частка віруючих є вищою серед жителів сіл (75%), ніж серед жителів міст (68%). У

Опитування проводилося методом face-to-face з 9 по 15 листопада 2023 року серед 2022 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (55,5%) дотримуються думки, що потрібно заборонити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) в Україні.

Це зумовлене переконанням у пов’язаності УПЦ МП з Російською православною церквою, роль якої під час російсько-української війни більшістю громадян України оцінюється вкрай негативно. Так, 65% опитаних вважають, що РПЦ та патріарх московський Кирило заохочують та підтримують агресію Росії проти України.

Половина (50%) серед тих, хто відносить себе до християн, ставляться позитивно до рішення Православної церкви України та Української Греко-католицької церкви перейти на Новоюліанський календар (негативно - 15%, байдуже - 14%, не розуміють, що це означає, - 9%, вагалися з відповіддю - 11%).