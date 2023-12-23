Close button

ОВА: Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом, працювала ППО

ОВА: Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом, працювала ППО
Фото: Mil.ru

Кіровоградська ОВА повідомила, що 23 грудня область була під масованим ракетним ударом з боку російських військ, працювала ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом.
Відпрацювали захисники неба.
Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені".

За його словами, уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо:

Вранці 23 грудня у Кривому Розі та у Кіровоградській області пролунали вибухи.

Новини

Популярні теми форуму

analytics