ОВА: Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом, працювала ППО
Кіровоградська ОВА повідомила, що 23 грудня область була під масованим ракетним ударом з боку російських військ, працювала ППО, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом.
Відпрацювали захисники неба.
Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені".
За його словами, уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо:
Вранці 23 грудня у Кривому Розі та у Кіровоградській області пролунали вибухи.