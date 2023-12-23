ЗМІ: У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Оновлено)

Удень 23 грудня у Дніпрі пролунали вибухи, коли там була оголошена повітряна тривога, – спрацювала ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили "Суспільне", Повітряні сили, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Перед вибухами Повітряники наголосили, що жителям Дніпра необхідно перебувати в укритті.

Тим часом тривога оголошена у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на Кіровоградщині, де сьогодні була масована ракетна атака РФ.

Там спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.

Оновлено: Лисак згодом повідомив, що над Дніпровським районом сили ППО знищили ракету.