Мер Лондона підтримав передачу Україні авто, які списані на металобрухт

Мер Лондона Садік Хан передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на металобрухт за програмою утилізації ULEZ, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило британське видання The Telegraph.

Мер Лондона раніше не підтримував передачу Україні автомобілів, які не відповідали вимогам ULEZ, оскільки, за його словами, це не принесло б користі лондонцям в екологічному, економічному та соціальному плані.

Однак після кампанії у ЗМІ та численних закликів Хан змінив свою думку і попросив міністра транспорту Марка Гарпера надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації".

У листі до Гарпера, який мер Лондона написав разом ексміністром оборони Беном Воллесом, йдеться, що передача авто Україні стала б можливою, якби були змінені відповідні національні правила.

ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи.

"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", – написали Хан та Воллес.

Раніше експрем’єр Борис Джонсон, який був попередником Хана на посаді мера Лондона, назвав відмову міського голови Лондона передавати авто Україні "дріб'язковою і смішною".

"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", – заявляв Джонсон.

У грудні Хан написав лист меру Києва Віталію Кличку, заявивши, що не дозволить відправляти в Україну машини, які готуються до утилізації.

Напередодні міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.