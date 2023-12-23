У Києві комунальні служби демонтували ще один пам'ятник
У Києві комунальники демонтували пам'ятник так званим "учасникам січневого збройного повстання 1918 року", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила КМДА.
"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки.
Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу".
За інформацією КП "Київблагоустрій", пам’ятник важив близько 2,5 тонн.