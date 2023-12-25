ХАМАС заявляє про 70 загиблих внаслідок обстрілу Ізраїлем табору біженців

Щонайменше 70 людей загинули в результаті ізраїльської атаки на табір біженців Аль-Магазі в центральній частині Сектора Гази в неділю.﻿﻿ Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС, повідомляє Українська правда.

На відео, опублікованому палестинським Червоним Півмісяцем, видно, як кількох поранених з табору забирають у машини швидкої допомоги.

Речник міністерства Ашраф Аль-Кідра в телеграм-пості на акаунті міністерства написав, що те, що відбувається в таборі Магазі - це масове вбивство, яке відбувається на переповненій площі, де живуть люди.

У відповідь на запит журналістів Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що отримала повідомлення про інцидент у таборі, яке зараз перевіряє:

"Незважаючи на виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню".