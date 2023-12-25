ISW: Війська РФ просунулися поблизу Авдіївки та Кремінної

24 грудня російські війська підтвердили просування біля Авдіївки та в районі Кремінної.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За інформацією військових аналітиків, російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 24 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Ключові висновки ISW за 24 грудня

Верховний представник Європейського Союзу (ЄС) із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений в обмеженій територіальній перемозі в Україні і продовжуватиме війну "до остаточної перемоги".

Повідомляється, що російські війська зменшують авіаційну активність і використання плануючих бомб в Україні після того, як українські сили збили три російських Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня.

У ніч з 23 на 24 грудня російські війська здійснили серію безпілотних і ракетних ударів по Україні.

Міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю, опублікованому 24 грудня, детально розповів про зусилля України зі створення стійкого апарату генерації сил воєнного часу та ефективної оборонно-промислової бази (ОПБ).

Президент Росії Володимир Путін продовжує вдавати з себе милосердного лідера, який піклується про добробут російських військовослужбовців, а також представляє себе як ефективного головнокомандувача російських збройних сил.

Росія, схоже, продовжує свої зусилля з розбудови військових окупаційних сил в Україні, відокремлених від її фронтових підрозділів, використовуючи новостворені підрозділи Росгвардії.

810-а морська піхотна бригада Чорноморського флоту Росії відредагувала своє визнання того, що її особовий склад навмисно застосовує хімічну зброю в Україні, ймовірно, намагаючись приховати те, що може бути доказом очевидного порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

Дефіцит робочої сили в Росії, який частково є наслідком війни в Україні, за повідомленнями, становив близько 4,8 мільйона осіб у 2023 році і, ймовірно, продовжуватиме посилювати зусилля Кремля, спрямовані на збільшення економічного потенціалу Росії.

Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної та Авдіївки, а позиційні бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення.

Новосформований 337-й повітряно-десантний (ВДВ) полк (104-та дивізія ВДВ), що діє на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок, продовжує зазнавати втрат.

Російські офіційні особи заявили, що Росія достатньою мірою контролює ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), незважаючи на нещодавні небезпечні інциденти, що сталися під час російської окупації станції.

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