Екскомандувач НАТО закликав виділити Україні більше допомоги

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс звернувся зі святковим закликом про надання більшої допомоги Україні. Він зазначив, що стурбований ситуацією і назвав справу України справедливою.﻿﻿ Про це він заявив в ефірі радіопередачі "Cats Roundtable", повідомляє Українська правда.

"Це дуже небезпечна ситуація, і тут реальні дії відбуваються не в Києві. Реальна дія відбувається у Вашингтоні. Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їх справа справедлива.

Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні це зробити. Тому я турбуюся про війну в Україні тільки в тому випадку, якщо США і наші європейські союзники не зможуть виконати зобов'язання, які ми взяли на себе щодо підтримки України" , – сказав екскомандувач.

Ставрідіс заявив, що половина російської армії була знищена, при цьому жоден американський солдат не загинув "і навіть не був поставлений під загрозу", і країна зробила це, витративши "еквівалент 5 відсотків" річного оборонного бюджету США.