Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 24 грудня знизився на 4 коп. до 37.55 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 41.38 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і становив 4.07 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 47.75 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 16 коп. до 43.94 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 9.53 за 1 польський злотий.