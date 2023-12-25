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Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс валют НБУ на 25 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 24 грудня знизився на 4 коп. до 37.55 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 41.38 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і становив 4.07 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 47.75 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 16 коп. до 43.94 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 9.53 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.552 500 --0.044
EUR Євро 41.375 300 +0.091
RUB Рубль 0.407 010
GBP Фунт стерлінгів 47,748 000 +0.16
CHF Швейцарський франк 43.936 500 +0.159
PLN Польський злотий 9.527 900 +0.017

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