Курс валют НБУ на 25 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 24 грудня знизився на 4 коп. до 37.55 за 1 долар.
Євро подорожчав на 9 коп. до 41.38 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і становив 4.07 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 47.75 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 16 коп. до 43.94 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 9.53 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.552 500
|EUR
|Євро
|41.375 300
|RUB
|Рубль
|0.407 010
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47,748 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.936 500
|PLN
|Польський злотий
|9.527 900