У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення російського Су-30
Учора ввечері Збройні сили України збили російський винищувач Су-30.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 25 грудня.
"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники: Су-34 та Су-30", – йдеться в повідомленні.
Раніше у Повітряних силах повідомили про знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку.
Також повідомлялося, що була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі, втім інформація про збиття перевірялася.