У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення російського Су-30

Учора ввечері Збройні сили України збили російський винищувач Су-30.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 25 грудня.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники: Су-34 та Су-30" , – йдеться в повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомили﻿ про знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку.

Також повідомлялося, що була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі, втім інформація про збиття перевірялася.