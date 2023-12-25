ППО знищила майже 30 "Шахедів" та дві ракети – Повітряні сили

У ніч на 25 грудня росіяни завдали чергового авіаційного удару. Сили протиповітряної оборони знищили 28 безпілотників типу Shahed та дві ракети.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього окупанти запустили 31 "Шахед" з районів Чауда та Балаклава в окупованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей" , – йдеться в повідомленні.

Такого росіяни запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві повітряні цілі знищили.

Нагадаємо, вчора ввечері українські військові знищили﻿ два ворожі літаки: Су-34 та Су-30.