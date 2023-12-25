РФ втратила в Україні ще понад 750 військових та 33 артсистеми – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 760 військових, 19 танків, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 353 950 (+760) осіб,
- танків − 5 877 (+19) од,
- бойових броньованих машин − 10 919 (+31) од,
- артилерійських систем − 8 347 (+33) од,
- РСЗВ − 934 (+2) од,
- засобів ППО − 613 (+2) од,
- літаків – 329 (+2) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 436 (+32) од,
- крилатих ракет − 1 616 (+2) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 075 (+53) од,
- спеціальної техніки − 1 234 (+5) од.