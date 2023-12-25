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РФ втратила в Україні ще понад 750 військових та 33 артсистеми – Генштаб

РФ втратила в Україні ще понад 750 військових та 33 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 760 військових, 19 танків, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 353 950 (+760) осіб,
  • танків − 5 877 (+19) од,
  • бойових броньованих машин − 10 919 (+31) од,
  • артилерійських систем − 8 347 (+33) од,
  • РСЗВ − 934 (+2) од,
  • засобів ППО − 613 (+2) од,
  • літаків – 329 (+2) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 436 (+32) од,
  • крилатих ракет − 1 616 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 075 (+53) од,
  • спеціальної техніки − 1 234 (+5) од.

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