Збиття "Шахедів": є пошкодження в Одеській та Херсонській областях
Унаслідок збиття безпілотників Shahed пошкоджена припортова інфраструктура в Одеській області, а також склади на Херсонщині.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
В Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували", – йдеться в повідомленні.
У Силах оборони зазначають, що пріоритетними цілями для ворога є припортова інфраструктура та інші важливі об’єкти.