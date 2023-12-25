У Повітряних силах прокоментували заяви РФ про "збиті F-16" в Україні

Російські пропагандисти почали вигадувати, що їхні війська нібито вже збивають винищувачі F-16 в Україні. Однак Повітряні сили ЗСУ ще навіть не отримали ці літаки. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Я думаю, що під кінець дня буде більше (повідомлень про "збиті" F-16 - ред.). І під кінець року вони завершать "этот тяжелый год", мабуть, щонайменше двома ескадрильями" , - сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що насправді такі повідомлення росіян тішать. У зведеннях Міноборони РФ за день по п'ять українських літаків "знищуються".

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони (в Україні - ред.)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує" , - додав речник.

Ігнат також відповів, чи готові вже на 100 відсотків винищувачі до відправки в Україну.