Як би українці проголосували на перших президентських виборах у 1991 році – опитування

Якби українці могли повернутися у 1991 рік, то замість Леоніда Кравчука вони обрали би президентом В'ячеслава Чорновола.﻿ Про це йдеться в результатах опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначають соціологи, 1 грудня 1991 року в Україні відбулися перші вибори президента. Серед шести кандидатів майже 62% набрав Кравчук (найбільше у всіх регіонах, крім трьох областей Галичини), а Чорновіл набрав трохи більше 23%.

Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за Чорновола, а за Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за Чорновола, 14% - за Кравчука.

Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мало право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за Чорновола і 10% - за Кравчука.

У всіх регіонах більшість населення проголосували б за Чорновола. Відносно найбільше - на Заході (86% серед усіх респондентів) і в Центрі (80%). Водночас на Півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б Чорновола (Кравчука - 17%), на Сході - 63% (Кравчука - 28%).

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, Україні пощастило, що з кінця 1980-х років реально був інтенсифікований процес переосмислення своєї історії та свого місця у світі. Попри окремі бар’єри (зокрема, агресивні намагання вплинути з боку наших "сусідів"), цей процес не припинявся у всі подальші роки.

"Багато хто при цьому критикує українців за інертність мислення і що прийняття ряду істин (наприклад, роль Росії в історії України) зайняло занадто тривалий час. Проте суспільства - це дуже складні системи, які функціонують у конкретних контекстних історичних умовах" , - вважає він.

За його словами, важко однозначно говорити, як би змінилася доля України, якби вибори в 1991 році виграв Чорновіл: можливо, ми би дійсно тоді зараз були більш схожими на Польщу чи країни Балтії.

"У будь-якому випадку потрібно пам’ятати, що Україна змогла пройти бурхливий і складний період з 1990-х років, а серед населення поступово кристалізувалося самоусвідомлення як єдиної української політичної нації. Саме тому Росія не змогла знищити Україну в 2014 році, тому що Україна вже відбулася як держава у головах українців. І саме тому Росія не зможе перемогти Україну і зараз" , - сказав Грушецький.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.