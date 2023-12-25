Франція, Китай та Японія заморозили участь у газовому проекті РФ – ЗМІ

Іноземні акціонери російського проєкту "Арктик СПГ-2" - французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC - оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.﻿ Про це пише російське видання "Коммерсантъ", повідомляє Економічна правда.

Це може призвести до того, що "Арктик СПГ-2" позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ. А російська нафтовидобувна компанія "Новатек" буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.

При цьому в Росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.

За даними "Коммерсантъ", судноверф "Звезда" затримує поставку танкерів. І щонайменше в 2024 році в Росії сподіваються на іноземні танкери, які розраховують отримати з іноземних верфей.

Крім того, поки "Арктик СПГ-2" змушений буде продавати газ на спотовому ринку.

Нагадаємо, 2 листопада проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США.﻿﻿ За даними Bloomberg, "Арктик СПГ 2" має вирішальне значення для прагнення Росії збільшити виробництво СПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття.

Це проєкт компанії "Новатек" з видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові. Проєкт передбачає будівництво трьох технологічних ліній з виробництва зрідженого природного газу потужністю 6,6 млн т на рік кожна.