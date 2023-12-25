ISW: Війська РФ зменшують удари авіабомбами після збиття Су-34

Війська загарбників скорочують авіаційну активність і використання авіаційних бомб після того, як Сили оборони збили кілька російських винищувачів Су-34 на півдні України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Інститут посилається на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, який 24 грудня заявив, що російські війська зменшили використання планерних бомб й авіаударів на півдні країни. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська також обмежують використання пілотованої авіації біля тимчасово окупованого Криму, зокрема у північно-західному регіоні Чорного моря.

За попередньою оцінкою ISW, нещодавно російські війська інтенсифікували використання планерних бомб проти українських сил на західному (правому) березі Дніпра через придушення Силами оборони російської далекобійної артилерії в цьому районі.

У звіті зазначається, що подальше зменшення кількості ударів російських планерних бомб у Херсонській області може дозволити українським силам більш вільно діяти у ближніх тилових районах на західному березі Дніпра, а також зайняти безпечнішу позицію на лівому березі, з якої вони могли б здійснювати майбутні операції, якщо таке рішення буде ухвалене військовим командуванням.

"Російські війська застосовують удари планерними бомбами, щоб російські літаки могли залишатися на відстані 50-70 кілометрів за лінією бойових дій, а зменшення використання російських планерних бомб свідчить про те, що російські війська занепокоєні можливостями української протиповітряної оборони після нещодавніх втрат" , - йдеться у звіті ISW.

Тим часом представник Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська зменшили використання авіації та збільшили використання ударних безпілотників на Куп'янському і Бахмутському напрямках.