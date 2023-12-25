Прем’єрка Сербії: Російські спецслужби надали дані про протести у Белграді

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що російські спецслужби надали сербській владі інформацію про можливі інциденти на протестах у Белграді. Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу Pink, повідомляє Європейська правда.

Брнабич стверджує, що особисто спілкувалася із західними дипломатами, щоб повідомити їм про надану від російських спецслужб інформацію, але вони, за її словами не сприйняли ці дані серйозно.

"У нас була інформація від служб, які про це попереджали. Перш за все, цю інформацію нам надала російська спецслужба, але (представники західних країн – ред.) звинуватили нас у поширенні дезінформації і в тому, що це нісенітниця. Вони сміялися, і, як сказав президент (Александар Вучич – ред.), хтось сприйняв це серйозно, хтось хотів допомогти, а багато хто знав і не хотів допомагати" , – сказала Брнабич.

Вона також порівняла події у Белграді з українською Революцією гідності, сказавши, що у Сербії "не буде нового Майдану".

Крім того, сербська прем’єрка звинуватила опозиційну коаліцію "Сербія проти насильства" в спробі "насильницької дестабілізації держави".

Напередодні увечері у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.