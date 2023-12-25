Буданов привітав із Різдвом: РФ не зможе реалізувати підступні плани

Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. 2024-й буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність. Про це заявив керівник Головного управляння розвідки Міноборони України Кирило Буданова у різдвяному привітанні, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці - сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності" , - зазначив Буданов.

Він наголосив, що 2024-й - це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників.