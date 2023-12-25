Прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Майже на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні здійснюється пропуск автобусів та легкових автомобілів за електронною чергою. Водночас пішоходів пропускають лише на КПП "Шегині".﻿ Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Наразі ситуація з чергами у пунктах пропуску на кордоні з Польщею така:

"Ягодин" - 0 автобусів (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється;

"Устилуг" - 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" - 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.

"Нижанковичі" - 0 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.