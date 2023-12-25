Ізраїльська армія виявила тіла п'ятьох заручників у тунелях ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила тіла п’ятьох заручників у мережі підземних тунелів ХАМАСу під табором біженців Джабалія поблизу Гази, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, ці заручники були викрадені бойовиками з території Ізраїлю під час нападу 7 жовтня. Серед них – цивільні Іден Захарія та Елія Толедано, а також троє військових – прапорщик Зів Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Нік Бейзер.

Їхні тіла виявили після того, як ізраїльські військові здобули контроль над районом табору Джабалія, що, за словами ЦАХАЛу, був одним з оперативних центрів ХАМАС у секторі Гази.

Військові Армії оборони Ізраїлю розпочали демонтаж підземного штабу, який складався з двох рівнів, ліфта, що спускався на десятки метрів до великого залу та командного центру.