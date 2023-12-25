Україна допомогла Польщі використати надлишок електроенергії – "Укренерго"

У ніч на 25 грудня на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт*год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги.﻿ Про це заявили в "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Польська енергосистема вночі у святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії" , - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Україні

За даними "Укренерго", добовий максимум споживання 24 грудня був вдень, його показник був на 1% нижче, ніж у попередню неділю, 17 грудня.

"Попри зниження добового максимуму споживання через потепління та вихідні дні, загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо" , - зазначили в прес-службі.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Експорт сьогодні відсутній, повідомили в компанії.

Імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 17 736 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 009 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Знеструмлення

За даними "Укренерго", знеструмлено через негоду 72 населені пункти в Донецькій, Закарпатській, Київській, Харківській областях. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Запорізькій області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 406 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. В Донецькій області після обстрілів тривають роботи з відновлення електропостачання міста Торецьк.

В інших місцях аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.