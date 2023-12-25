Україна отримала $1,3 млрд від Світового банку – Мінфін
Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - повідомили в Мінфіні.
Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.
Шосте додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:
- 190 млн доларів - від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
- 50 млн доларів - від уряду Сполучених Штатів Америки;
- 20 млн доларів - від уряду Швейцарії.