Ігнат: Росіяни стали діяти менш нахабно на Херсонщині

Після знищення Силами оборони України трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російські війська знизили авіаційну активність у Херсонській області. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону вранці 25 грудня, повідомляє Українська правда.

"Ми ніколи не оприлюднюємо, чим, де, в якому місці ми знищуємо повітряні цілі, хіба що час (уточнюємо). Те, що ворог здогадується, пише про "блукаючий Patriot" чи якийсь інший комплекс – нехай здогадуються. Нехай розуміють, що і Patriot і, можливо, інший далекобійний комплекс може знаходиться на одному напрямку, завтра на другому, потім на третьому.

Ворога потрібно постійно тримати в напрузі. Тому й завдання вони виконуватимуть уже менш нахабно, меншими силами та засобами. Що і відбулося після знищення трьох Су-34: ворог на Херсонщині фактично вже не вів активних бойових дій, розуміючи, що може бути там пастка для нього. Тому нагнали вони туди безпілотників із десяток – і вишукують, що б це могло їх знищити" , – сказав речник.

Ігнат підтвердив, що росіяни намагаються вивідати, чим було збито їхні літаки Су-34. Російські безпілотники мають розвідувальну мету, тому навіть розвідувальні БпЛА теж треба знищувати, зазначив він.

Нагадаємо, 24 грудня протиповітряна оборона України знищила два російських військових літаки – Су-34 на Маріупольському напрямку і Су-30 над Чорним морем, а 22 грудня три літаки – винищувачі-бомбардувальники Су-34.