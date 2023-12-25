У Туреччині повідомили про ліквідацію 26 терористів в операціях в Іраку та Сирії
Під час антитерористичних операцій Військово-повітряних сил Туреччини на півночі Іраку та Сирії нейтралізовано щонайменше 26 терористів. Про це заявили в Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомляє Укрінформ.
"У результаті повітряних операцій 23 грудня 2023 року проти об'єктів терористів на півночі Іраку та Сирії, за попередніми даними, нейтралізовано щонайменше 26 терористів", - йдеться у дописі.
У міністерстві додали, що оцінка результатів операцій триває.