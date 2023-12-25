Ексочільника банку Курченка визнали винуватим у заволодінні коштами
Вищий антикорупційний суд України визнав винуватим голову правління "Реал Банку" Володимира Агафонова у заволодінні коштами банку, повідомляє Економічна правда.
За даними слідства, Агафонов причетний до заволодіння коштами "Реал Банку"та їх подальшої легалізації. Частина цієї суми – це кошти Національного банку, отримані як стабілізаційний кредит.
Суд призначив Агафонову покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Вирок ухвалила колегія суддів у складі Віри Михайленко, Тимура Хамзіна та Сергія Мойсака.
Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов НБУ та стягнула з обвинуваченого понад 503 млн грн.
Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. З Агафонова стягнули кошти у сумі понад 5,573 млн грн відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.
Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не оскаржать до Апеляційної палати ВАКС.
Нагадаємо, "Реал Банк" належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії. За даними слідства, Агафонов причетний до заволодіння 4,7 млрд грн "Реал Банку", 800 млн грн Нацбанку, а також 865 млн грн коштів "Брокбізнесбанку", які були розміщені на рахунку "Реал Банку" та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб.
З 2015 року Агафонов перебуває у міжнародному обшуку.
У 2017 році Генпрокуратура передала до суду звинувачувальний акт стосовно колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Нацбанку Романа Яковлєва. У змові з ексглавою Нацбанку Ігорем Соркіним, Агафоновим і "младоолігархом" з орбіти Януковича Сергієм Курченком їх підозрюють у розкраданні 800 млн грн.
Процедура ліквідації "Реал банку" почалася у травні 2014 року і закінчилася у 2019 році.