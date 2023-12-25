У Нацбанку попередили про негативний вплив через затягування фіндопомоги

Питання з виділення допомоги Україні від ЄС та США має вирішитися у найближчі місяці. Затягування негативно вплине на валютний ринок та курсову стабільність.﻿ Про це йшлося на засіданні Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 13 грудня, під час якого було підтримано рішення знизити облікову ставку з 16 до 15%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили учасники дискусії, ризики для інфляційного розвитку та курсової стійкості в умовах війни залишаються значними, а деякі навіть частково реалізувалися. Зокрема, відбулася затримка з наданням Україні зовнішньої фінансової допомоги, зберігається невизначеність щодо строків та обсягів подальших надходжень. Бюджети підтримки України на 2024 рік з боку ключових партнерів - ЄС та США - досі не затверджені.

"Ця проблема, найімовірніше, вирішиться впродовж наступних місяців. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, наразі міжнародні резерви України становлять майже 39 млрд доларів та є достатніми для збереження контролю над курсовою динамікою.