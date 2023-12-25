Окупанти все частіше відмовляються йти на штурми та здаються у полон – ЗСУ

Російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Загарбники почали групами здаватися в український полон. Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців" , - розповів Штупун.

За його словами, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж за кількістю здалася взагалі без бою.

"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря" , - додав речник.

Штупун зазначив, що одна з причин чому росіяни здаються у полон - нелюдське ставлення до них з боку командування.