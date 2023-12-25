У Харківській ОВА назвали головну ціль окупантів у регіоні

Головною метою окупантів на Харківщині зараз є повторне захоплення Куп’янська-Вузлового, для цього необхідно не лише взяти Синьківку, а й захопити частину Куп’янська. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

"Ми останні шість місяців спостерігаємо такі активні штурмові бойові дії ворога. Крім згаданого села, війська РФ ще намагаються наступати біля Іванівки, Петропавлівки. У Харківській області для ворога це зараз – основна мета, оскільки, наприклад, захоплення Синьківки дасть можливість просуватися далі та створити передумови для блокування Куп'янська.

Та головна ціль – Куп'янськ-Вузловий (великий залізничний вузол – ред.). Але щоб до нього дістатися, потрібно захопити частину міста Куп'янська. Ці плани ми розуміємо, ці плани розуміють наші Збройні сили. Тому адекватно реагуємо" , – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що штурмові загони російських загарбників формуються з різних підрозділів.

"Це і так звані "Шторм-Z", і колишні "вагнерівці", і кадрові військовослужбовці. Свою живу силу вони кидають на "м'ясо", не рахуються із втратами абсолютно. Немає ніякої в них стратегії – йдуть і йдуть на штурми" , – сказав начальник ОВА.

При цьому, за його оцінкою, війська РФ мають достатньо зброї та техніки для штурмових дій на цьому напрямку.

"Є у них і міномети, і важка артилерія, і, звичайно, танки й інші броньовані машини. Певний час, дійсно, спостерігався снарядний голод – у перехопленнях ми це чули. Та все ж вони укомплектовані, щоби йти у штурми невеличкими загонами за підтримки техніки. Останнім часом у них дещо змінилася тактика: дуже активно застосовують керовані авіабомби. Крім того, зараз використовують дрони-камікадзе, чим дуже дошкуляють нашим військовим, і ми, звісно, намагаємося швидко реагувати на запити підрозділів, щоб вони протидіяли й безпілотникам" , – зазначив Синєгубов.

Керівник регіону наголосив, що незважаючи на всі дії та наявне у противника озброєння, ЗСУ ефективно роблять свою справу.