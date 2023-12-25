Кабмін має сьогодні внести в Раду законопроєкт про мобілізацію – Арахамія
Кабінет міністрів сьогодні мав би внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін в мобілізації. Втім, є сподівання, що це відбудеться найближчим часом. Про це заявив голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д", - написав Арахамія.
За його словами, алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила.
"Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання", - додав Арахамія.