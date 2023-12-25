У НБУ озвучили головні причини стрімкого сповільнення інфляції

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року уповільнилося до 5,1%, що менше очікувань Національного банку. Цьому сприяв високий урожай та стабільність на валютному ринку.﻿ Про це йшлося на засіданні Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 13 грудня, під час якого було підтримано знизити облікову ставку з 16 до 15%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили учасники дискусії, збереження сприятливої цінової динаміки значною мірою зумовлювалося здешевленням сирих продуктів харчування на тлі високих врожаїв і складнощів з експортом продовольства.

"Однак найвагомішим чинником послаблення фундаментального інфляційного тиску було збереження стійкої ситуації на валютному ринку. Це не лише обмежувало зростання цін на широкий спектр товарів з імпортною складовою, але й сприяло поліпшенню інфляційних та курсових очікувань" , - йдеться в повідомленні.

У результаті базова інфляція теж сповільнилася - до 5,7% у річному вимірі. За оцінками НБУ, показники інфляції зберігатимуться близькими до поточних рівнів й у грудні.