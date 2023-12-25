Азербайджан відповів на пропозиції Вірменії щодо мирного договору

Азербайджан надіслав вірменській стороні відповідь на останні пропозиції щодо мирного договору. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, переговорний процес триває і пакет пропозицій, над яким азербайджанські дипломати працювали протягом місяця, передано Вірменії.

"Ми реально дивимося на мирний процес. Але ми маємо розуміти, що мирний договір - це не стовідсоткове вирішення всіх питань. Мирний договір - це фундамент для подальших обговорень. Це як мінімум умови для формування нормальних сусідських відносин між Азербайджаном і Вірменією" , - сказав Байрамов.

Він зауважив, що останнім часом у Баку отримують позитивні сигнали з Єревана, але чекають реальних дій від Вірменії щодо мирного процесу.

Раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 18 листопада заявив, що Вірменія та Азербайджан змогли домовитися про основні принципи мирного договору.

21 листопада Азербайджан запропонував Вірменії провести зустріч на спільному кордоні для продовження переговорів щодо мирного договору.