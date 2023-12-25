Папа Римський попросив миру для України у різдвяному посланні

Папа Римський Франциск у цьогорічному різдвяному посланні попросив миру для України, повідомляє Укрінформ.

"З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові" , – закликав Папа, звертаючись до вірян з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

У день Різдва Христового десятки тисяч паломників зібралися на площі перед базилікою. Серед прапорів майоріли і українські.

Опівдні на центральному балконі з’явився єпископ Риму в супроводі кардиналів Джеймса Гарвея, архипресвітера базиліки Святого Павла за мурами, та Жозе Толентіно де Мендонси, префекта дикастерії у справах культури та освіти.

Прозвучали гімни Святого Престолу та Італії у виконанні оркестрів Ватиканської жандармерії та Корпусу карабінерів Італії, почесна варта швейцарських гвардійців віддала військові почесті, після чого понтифік виголосив своє послання до Рима та світу.

Папа побажав миру Ізраїлю і Палестині, скерував думку "до населення стражденної Сирії, а також до населення Ємену" та народу Лівану.

"Нехай же наблизиться день остаточного миру між Вірменією та Азербайджаном" , – побажав Франциск, закликавши не забувати "про напруження й конфлікти, що потрясають регіони Сахелю, Африканського Рогу, Судан, а також Камерун, Демократичну Республіку Конго й Південний Судан".

Крім того, він побажав наближення дня, "коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення".