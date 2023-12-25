У Нью-Йорку виставили на продаж будинок з фільму "Один вдома"

П'ятиповерховий таунхаус на Мангеттені, в якому знімався культовий новорічний фільм "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку", виставлений на продаж за $6,7 млн. Про це пише The New York Post, повідомляє Укрінформ.

Будинок з чотирма спальнями і п'ятьма ванними кімнатами за адресою 51 West 95th St. був виставлений на продаж ще дев'ять місяців тому - навіть після того, як продавці знизили ціну з $7,6 млн у квітні, а потім ще раз у липні. Теперішні власники будинку купили його у 2009 році за 4,7 мільйона доларів.

Окрім приватного саду, тераси та винного льоху з клімат-контролем, будинок має еркери, красиву ліпнину та високі стелі.

Будинок став відомим у 1992 році після виходу фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" з Маколеєм Калкіним у головній ролі.

За словами Геррієрі, сім'я, яка зараз мешкає у таунхаусі, "все ще отримує листи від дітей, які розповідають про "Сам удома" під час Різдва".