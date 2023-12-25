У Сербії демонстранти почали блокаду руху в Белграді

Група студентів та інших громадян Сербії, які беруть участь в акціях протесту проти результатів парламентських виборів в країні, оголосили сьогодні шестигодинну блокаду руху в двох місцях Белграда, повідомляє Європейська правда.

Оскільки термін, який протестувальники призначили для погодження перевірки списку виборців, закінчився, вони заблокували вхід до будівлі міністерства державної адміністрації та місцевого самоврядування, звідки вирушать блокувати дві локації, інформує PTC.

Вони оголосили, що розділяться на дві колони та блокуватимуть рух у двох місцях Белграда, які не розголошують, як заявляли раніше, з міркувань безпеки.

Глава управління поліції Івіца Івкович заявив, що він "не буде терпіти" блокування державних установ та мостів.