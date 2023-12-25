ЦНС: Росіяни збираються до Африки для пошуку найманців на війну проти України
Російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Центр національного спротиву.
"Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу".
Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, але були відправлені в зону "СВО".
Повідомляється, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.
Нагадаємо:
- Росія намагається посилити свій вплив у бідних країнах Африки, щоб фактично відкрити там "другий фронт" для протиставлення Заходу.