На Таврійському напрямку окупанти атакують піхотою за підтримки авіації – Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 402 російських військових і 42 одиниці ворожої техніки, ще восьмеро загарбників на цій ділянці фронту здалися в полон. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Укрінформ.

На вказаному напрямку Сили оборони знищили два ворожі танки, десять бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 17 безпілотників і дві одиниці спеціальної техніки загарбників.

"Серед спаленого і гордість оборонпрому окупантів – танк Т-90М "Прорив" , – зауважив Тарнавський.

Ще 37 одиниць ворожої техніки українські захисники пошкодили. Також Сили оборони знищили на Таврійському напрямку п'ять складів боєприпасів РФ.

Російські війська основні зусилля зосереджували на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

Ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки й авіації, застосовує керовані авіаційні бомби.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" протягом доби загарбники провели 40 бойових зіткнень, здійснили 16 авіаційних і 906 артилерійських ударів.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема, у підрозділах 1-го армійського корпусу. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців" , – зазначив командувач.

Тарнавський висловив подяку бійцям, які "сміливими та рішучими діями змушують ворога це робити".