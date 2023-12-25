Зеленський у різдвяному привітанні згадав про збиті російські літаки

Президент України Володимир Зеленський у день Різдва подякував українським військовим та відзначив знищені російські літаки та "Шехеди".

Про це йдеться﻿ в дописі президента в Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що у ніч на 25 грудня ЗСУ збили майже 30 "Шахедів", кілька ракет та два літаки – Су-34 та Су-30.

"Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів.

Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі" , – йдеться в дописі.

Президент подякував військовим "за влучність та силу".

"Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам!