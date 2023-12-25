В Україні за вихідні здешевшало пальне на заправках

За вихідні (із 22 по 25 грудня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 38 коп./л і становить 51,40 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 19 коп./л — до 54,58 грн/л, а дизельне пальне – на 36 коп./л, до 51,65 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

На станціях "Укрнафти" бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 49,40 грн/л, А-95+ — до 51,40 грн/л. Ціна на ДП у цій мережі зменшилась на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.

На 1 грн/л здешевшали бензини у мережі SOCAR, а ДП — на 50 коп./л. На станціях Аmic за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне зменшились на 2,59-3 грн/л.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", U.GO зменшили ціну на всі види пального на 10-20 коп./л.