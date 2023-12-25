У Криворізькому районі повітряні сили збили російську ракету
У Криворізькому районі захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету, яка рухалась у напрямку Кривого Рогу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Повітряні сили, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Оновлено: Станом на 15.52 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.
"Керована авіаційна ракета рухається у напрямку Кривого Рогу".
Повітряні сили повідомили, що керована авіаційна ракета рухається у напрямку Кривого Рогу.
Наразі повітряну тривогу оголосили в південних областях країни: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях.